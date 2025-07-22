آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
أكثر من (20) مليار دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الربع الأول من العام الحالي
المحكمة الاتحادية “السياسية”: حلبجة محافظة رسمية
السوداني:نسعى لاستثمار ما ينتج في حقول النفط من الغاز
زيدان يؤكد على وصول الولائيين إلى البرلمان من باب الانتخابات
سياسي كردي:حكومة البارزاني أدخلت آلاف الأسماء الفضائية في قوائم الرواتب لغرض السرقة
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
أكثر من (20) مليار دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الربع الأول من العام الحالي
السوداني:نسعى لاستثمار ما ينتج في حقول النفط من الغاز
سياسي كردي:حكومة البارزاني أدخلت آلاف الأسماء الفضائية في قوائم الرواتب لغرض السرقة
المالية النيابية:ضعف حكومة السوداني وراء تأخير إرسال الموازنة
خبير اقتصادي:وقف خط جيهان يُعد ضربة اقتصادية قاسية لإقليم كردستان
-
- رياضية
- تحقيقات
البرلمان الحالي..فاشل وفاسد ومزور والشعب لايثق به
الانتخابات المقبلة إبقاء الخونة والسراق والقتلة جاثمين على صدر الشعب
سياسيون عراقيون: الانتخابات المقبلة تدوير نفس الوجوه الكالحة الفاسدة
لن يستقر العراق إلا بتحريره من النفوذ الإيراني
بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
زعيم إطاري:الحشد قوة شيعية ثورية بزعامة خامنئي
نائب إطاري:قانون الحشد سيُقر رغم أنف أمريكا وإسرائيل والعرب
بالوثائق..البرلمان يطالب السوداني بإقالة محافظ واسط لمسؤوليته عن فاجعة سوق الكوت
زعماء الإطار يضحكون في اجتماعهم ودماء قتلى حريق الكوت لم تجف بعد
السوداني لوفد إيراني:نعمل على منع استهداف إيران الحبيبة من قبل إسرائيل
-
- اذاعة INN