نائب إطاري:قانون الحشد سيُقر رغم أنف أمريكا وإسرائيل والعرب

نائب إطاري:قانون الحشد سيُقر رغم أنف أمريكا وإسرائيل والعرب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن الاطار التنسيقي الإيراني الأصل عارف الحمامي،الثلاثاء،ان هناك إرادة إيرانية إطارية قوية لتمرير قانون الحشد الشعبي على الرغم من محاولات كسر النصاب من قبل الاكراد والسنة، لعرقلة تمرير قانون المقاومة الإسلامية في العراق.وقال الحمامي في حديث صحفي، ان ” الإمام خامنئي أكد على السوداني تمرير القانون رغم أنف أمريكا وإسرائيل والعرب وسيفشل الأكراد والسنة من كسر النصاب ، لذلك فهم يحاولون التلاعب وغيرها من الأمور لعرقلة تمرير قانون المقاومة الإسلامية المجاهدة ضد إسرائيل وأمريكا”.وأضاف النائب ،ان قانون الحشد سيُقر مادام الإمام خامنئي والسوداني وباقي زعماء الإطارهم القرار.

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