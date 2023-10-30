نائب إطاري:قانون العفو العام لايزال مجرد ” فكرة”

نائب إطاري:قانون العفو العام لايزال مجرد ” فكرة”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب عن الاطار علي تركي ،الاثنين، ان “قانون العفو العام لا يزال مجرد اراء واطروحات يتكلم به نواب المكون السني حصراً”.واكد في حديث صحفي: “وجود الكثير من التحفظات والتي تخص الإرهابيين، وتجار المخدرات، والكثير من الدعاوى التي من الممكن ان تؤثر على المجتمع العراقي”.وأشار تركي الى انه “لم يتم القبول بمناقشة هذه الفقرات داخل مجلس النواب، فضلا عن وجود جدل سياسي بشأنه تحت قبة البرلمان وبالمحصلة من المستبعد حصول توافق بشأنه خلال الفترة القريبة المقبلة”.

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