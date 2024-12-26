نائب إطاري:قانون العفو العام لا يشمل “الإرهابيين”

نائب إطاري:قانون العفو العام لا يشمل “الإرهابيين”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب العراقي علاء الحيدري، اليوم الخميس ، عن ابرز النقاط الخلافية حول تمرير قانون العفو العام، مشيرا إلى أن فقرة شمول الارهابيين وتجار المخدرات وسراق المال العام السبب الرئيسي في عرقلة تشريع القانون.وقال الحيدري في تصريح صحفي، إن” الخلاف يدور حول إطلاق سراح الإرهابيين وسراق المال العام وتجار المخدرات “.واضاف ان ” هناك رفضا نيابيا واسعا بشأن شمول الارهابيين ممن تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء”.ولفت إلى أن ” فقرة الإرهاب لن تشمل بقانون العفو العام”، مؤكدا أن “الفقرة المتعلقة بالإرهاب لاتزال محل جدل وخلاف بين القوى السياسية “.

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