نائب إطاري:قمة بغداد فشلت قبل أن تنعقد بسبب مستوى التمثيل

نائب إطاري:قمة بغداد فشلت قبل أن تنعقد بسبب مستوى التمثيل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر عضو مجلس النواب القيادي في منظمة بدر النائب مختار الموسوي، اليوم الثلاثاء، قرار الحكومة السورية بعدم مشاركة رئيسها أحمد الشرع بمؤتمر القمة يؤكد نجاح الضغوط السياسية الحشدوية الرافضة لدخوله للاراضي العراقي كونه مطلوبا للقضاء، فيما اشار الى ان الكويت والسعودية وقطر سوف لن تحضر للمؤتمر بسبب قضية خور عبدالله وربما قطر بسبب عدم حضور الشرع.وقال الموسوي في تصريح صحفي، ان “الموقف السياسي الحشدوي الإطاري التي اعلنت رفضها التام لحضور الشرع في القمة التي ستعقد في بغداد السبت المقبل نجحت رغم الضغوط الخليجية التي رهنت حضورها بتواجد الجولاني ممثلا عن سوريا”.واضاف ان “قضية خور عبدالله هي الاخرى كانت وراء امتناع الكويت والسعودية والامارات بالمشاركة على مستوى قيادات بلادهم لحضور المؤتمر، وربما تلحق بهم قطر بسبب عدم حضور الجولاني، وبالتالي يمكن ان القول بان القمة فشلت بتواجد التمثيل على مستوى عال”.

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