نائب إطاري:لايوجد توجيه بالتصويت لمرشح كردي محدد لرئاسة الجمهورية

نائب إطاري:لايوجد توجيه بالتصويت لمرشح كردي محدد لرئاسة الجمهورية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن القيادي في ائتلاف دولة القانون ثائر مخيف الجبوري، اليوم الخميس، عن اختلاف توجهات نواب الائتلاف بشأن مرشحهم لرئاسة الجمهورية مبينا ان الحديث عن توجهنا من رئاسة الائتلاف بالتصويت على هذا المرشح او ذاك لم يتم وستكون ارائنا هي الحاكمة بشأن التصويت لرئيس الجمهورية.وقال الجبوري في حديث صحفي، إن “المعطيات غير واضحة بشأن الشخص الاوفر حظا للوصول الى قصر السلام”، مبيناً أن “توجهات الكتل مختلفة وقبة البرلمان ستكون الفيصل بتمرير الرئيس”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *