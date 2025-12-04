نائب إطاري:لا ضغوط داخلية وخارجية لاختيار رئيس الحكومة المقبلة!

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الإطاري عن ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي، اليوم الخميس، أن قادة الإطار التنسيقي يتجهون لاختيار رئيس الحكومة المقبلة باستقلالية تامة، بعيداً عن أي ضغوط داخلية أو خارجية، مشيرا إلى أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يحظى بقبول واسع لدى معظم قوى الإطار.وقال الزيادي في تصريح  صحفي، إن ” عملية اختيار المرشح لرئاسة الحكومة تسير وفق معايير محددة وضعها الإطار التنسيقي” ، مبيناً أن ” اللجنة المكلفة بالتقييم تعمل حالياً على دراسة ملفات المرشحين وفق تلك المعاييرالتي تم تحديدها من قبل قادة الاطار ” .وأضاف أن ” قادة الإطار حريصون على اختيار شخصية قوية وفعّالة، تلتزم بالبرنامج الحكومي المتفق عليه”، مؤكداً أن “قرار اختيار رئيس الوزراء سيتم بقرار مستقل نابع من داخل الإطار فقط دوت الالتفات لاي ضغط خارجي “، مشيرا إلى أن” رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يحظى بقبول واسع لدى معظم قوى الإطار”.

