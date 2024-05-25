نائب إطاري:لن نصوت على الموازنة التي تسبب في معاناة المحافظات الجنوبية

نائب إطاري:لن نصوت على الموازنة التي تسبب في معاناة المحافظات الجنوبية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- رأت النائب انتصار الموسوي، اليوم السبت، بان موازنة عام 2024 استخفت بحقوق أبناء المحافظات الجنوبية.وقالت الموسوي حديث صحفي، إن “أهم مبادئ الموازنة هي العدالة والإنصاف للمحافظات، وخاصة المحافظات المنتجة ورفدها بما يسهم في زيادة ميزانياتها خاصة وانها تتحمل تبعات المخلفات النفطية التي تؤدي الى تسجيل آلاف الإصابات بالأمراض السرطانية سنويا”.واضاف، ان “اي موازنة تتناسى حقوق البصرة وما تمثله حقولها النفطية من دعم يصل إلى 85% من ميزانية البلاد لن نصوت عليها مؤكدة بان الموازنة استخفت بحقوق المحافظات الجنوبية”.واشارت الى ” ضرورة بيان اسباب خفض موازنة البصرة وبقية المحافظات في جداول الموازنة”.

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