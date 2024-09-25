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مصدر سياسي:مشاجرة كلامية بين البارزاني والطالباني
توقيع مذكرة تفاهم بين العراق والصين في مكافحة الفساد وملاحقة المطلوبين
العصائب تدعو البرلمان إلى دعم “المقاومة الإسلامية الحشدوية”في استهداف إسرائيل
نائب إطاري:ملف أختيار رئيساً جديداً للبرلمان ” معقد”
مصدر حشدوي:فصائل حشدوية تقاتل حاليا مع حزب الله اللبناني ضد إسرائيل
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الملك عبدالله:لا عجب أن الثقة بالمبادئ والقيم الأساسية للأمم المتحدة قد بدأت بالانهيار
وزير الصحة اللبناني:(2393) بين قتيل وجريح في لبنان جراء القصف الإسرائيلي
غوتيريش يحذر من تحويل لبنان إلى غزة أخرى
سوليفان:خطر التصعيد في الشرق الأوسط حقيقي وكبير
مراكز الاقتراع تفتح أبوابها لبدء عمليات التصويت المبكر لانتخابات الرئاسة الأمريكية
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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