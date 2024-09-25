نائب إطاري:ملف أختيار رئيساً جديداً للبرلمان ” معقد”

نائب إطاري:ملف أختيار رئيساً جديداً للبرلمان ” معقد”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف رئيس كتلة تصميم النائب عامر فايز العامري، الاربعاء، ملف انتخاب رئيس البرلمان بالمعقد.وقال الفايز في حديث صحفي ، ان “الاتفاق على عقد جلسة انتخاب رئيس جديد للبرلمان امر معقد بسبب شدة الخلاف بين القوى السياسية السنية”.واضاف ان “اشتداد خلاف القوى السياسية السنية اسهم بتوقف تدخل بقية القوى السياسية التي وضعت عدة حلول، لاجل التوصل الى اتفاق وحل الازمة بشكل يرضي الجميع”.وأوضح، ان “الحلول والمقترحات لم تجد اذان صاغية، مما دفع الملف الى التعقيد، مؤكدا انه “لا يمكن البت بوجود حوارات الان حول انهاء عقدة رئاسة مجلس النواب”.

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