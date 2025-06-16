نائب إطاري: الإمام “الغايب”زعلان لعدم قيام الحشد الشعبي بضرب إسرائيل لنصرة إيران!!

نائب إطاري: الإمام “الغايب”زعلان لعدم قيام الحشد الشعبي بضرب إسرائيل لنصرة إيران!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب الإطاري فراس المسلماوي، اليوم الاثنين، أن العراق حكومة وبرلماناً وحشداً يرفض بشدة الاعتداءات والخروق التي نفذها الكيان الصهيوني باختراقه الأجواء العراقية وتجاوزه المتكرر للسيادة.وقال المسلماوي في تصريح صحفي، إن ” الإمام الغائب زعلان على الحشد الشعبي لعدم قيامة بضرب إسرائيل لنصرة إلحبيبة إيران ،واضاف النائب، ان العراق موقفه ثابت إلى جانب إيران وضد الممارسات الإسرائيلية العدوانية”، موضحاً أن هناك إرادة سياسية واضحة من الحكومة ومجلس النواب لمواجهة إسرائيل ونصرة إيران”.

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