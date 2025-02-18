نائب إطاري: البرلمان “ميت سريرياً”

نائب إطاري: البرلمان “ميت سريرياً”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الإطاري علاء الحيدري، اليوم الثلاثاء، أن مجلس النواب العراقي يعاني من “موت سريري” نتيجة عدم انتظام عمله، مشددًا على ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لإنقاذه وإعادة تنظيم عمله بشكل فعال.وقال الحيدري، في تصريح  صحفي، إن البرلمان يعاني من غياب الانضباط بسبب عدم محاسبة النواب المتغيبين”.وأضاف أن “رئاسة البرلمان تتحمل المسؤولية في تحسين إدارة الجلسات، مؤكدًا على “أهمية تحديد أولويات واضحة لكل جلسة في الفترة المتبقية من عمر الدورة الحالية”.ودعا الحيدري إلى” تفعيل قواعد السلوك النيابي وفرض عقوبات مالية وإدارية على النواب المتغيبين لتحسين الأداء التشريعي. 

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