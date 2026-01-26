نائب إطاري: المالكي سيشكل حكومته وفقا للمحاصصة

 بغدد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب عن كتلة ميليشيا كنائب حزب الله النيابية مقداد الخفاجي، الاثنين، إن الإطار التنسيقي يمثل الكتلة الأكبر في مجلس النواب ومن حقه طرح نوري المالكي كمرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء، مبيناً أن رئيس الجمهورية المنتخب سيكلف المالكي بتشكيل الحكومة المقبلة.وأضاف الخفاجي أن المالكي سيواجه الكثير من التحديات، منها الوضع الراهن في العراق والمنطقة، والتحديات الأمنية، والأزمة الاقتصادية، لكنه سيتمكن من تشكيل الحكومة خلال المدة الدستورية المحددة.وأشار إلى أن هناك مفاوضات داخل وخارج الإطار التنسيقي بشأن تشكيل الحكومة المقبلة وتوزيع الحقائب الوزارية على الكتل المشاركة في الحكومة وفق الاستحقاق السياسي التحاصصي .

