نائب إطاري: انعدام الدور الرقابي في البرلمان الحالي

نائب إطاري: انعدام الدور الرقابي في البرلمان الحالي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف رئيس كتلة الآمال النيابية ياسر الحسيني، السبت ، الدور الرقابي لمجلس النواب العراقي بانه بات مهمشا بسبب الاختلاف السياسي .وقال الحسيني  في حديث صحفي، ان البرلمان بدورته الحالية لم يؤدي دوره الرقابي والتشريعي بالشكل الصحيح “.وأضاف ان ” المجلس انشغل كثيرا بالجدل السياسي على حساب تشريع القوانين ، مشيرا الى ان الخلافات السياسية انعكست على عمل مجلس النواب،”،ولفت الى ان” البرلمان خلال دورته الحالية لا يلبي مستوى الطموح بسبب الغياب المتكرر فصلا تأجيل جلساته لعدم اكتمال النصاب القانوني”. 

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