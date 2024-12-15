نائب إطاري: تركيا الحاضنة الرئيسية للقاعدة وداعش

نائب إطاري: تركيا الحاضنة الرئيسية للقاعدة وداعش
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب عن منظمة بدر معين الكاظمي ،اليوم الاحد ، تركيا في دعم تنظيم القاعدة وداعش في سوريا ، لافتا إلى أن انقرة راعية للارهاب .وقال الكاظمي في تصريح صحفي ،إنه ” يتوجب على العالم اعلان تركيا راعية للإرهاب في سوريا والمنطقة” ، لافتا إلى أن “جبهة النصرة التي يتزعمها الجولاني وداعش قد وضعت على قوائم الإرهاب “.وأضاف ان ” دول العالم تتغاضى عن دور الإرهاب في المنطق والدول الراعية لهذه التنظيمات الإرهابية”.وشدد الكاظمي على “ضرورة تفعيل الملف الاقتصادي كنوع من ردع تركيا لتورطها بدعم الجماعات الارهابية “.

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