نائب إطاري: تنفيذا لأمر خامنئي الإطار متمسك بالمالكي لرئاسة الحكومة المقبلة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفى النائب الإطاري علي الزيرجاوي، اليوم الأحد، الأنباء المتداولة بشأن مناقشة الإطار التنسيقي لمقترح رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني حول تمديد عمر حكومته لمدة عام كامل.وقال الزيرجاوي في تصريح  صحفي ،إن “المقترح لم يرَ النور، وإن قوى الإطار التنسيقي لن توافق على هذا المقترح أبداً”، مشيراً إلى أن “قوى الإطار ماضية في ترشيح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لمنصب رئاسة الوزراء تنفيذا لأمر خامنئي .وأضاف أن “تداول هذا الموضوع من قبل بعض الأطراف السياسية يراد منه التغطية على بعض الضغوطات، من بينها مسألة انتخاب رئيس الجمهورية، واستمرار الخلافات الكردية بشأن التوصل إلى مرشح تسوية ينهي الخلاف حول رئاسة الجمهورية”.

