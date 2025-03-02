نائب إطاري: جمع تواقيع نيابية لإخراج القوات التركية من العراق

نائب إطاري: جمع تواقيع نيابية لإخراج القوات التركية من العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس كتلة بدر النيابية مهدي تقي امرلي، اليوم الاحد، عن جمع تواقيع لإخراج القوات التركية من الأراضي العراقية، وقال امرلي في بيان ، إنه ” تم جمع تواقيع لإخراج القوات التركية بعد اعلان حزب العمال التركي البككة بايقاف جميع العمليات العسكرية والتحول للعمل السياسي”.وأضاف، أن “بقاء القوات التركية دون اي مبرر وتعتبر قوات احتلال فعليها يتم الغاء جميع الاتفاقيات بهذا الصدد وانهاء التواجد التركي في شمال العراق”.

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