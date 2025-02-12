نائب إطاري: حكومة البارزاني تسرق رواتب موظفيها ومتقاعديها

نائب إطاري: حكومة البارزاني تسرق رواتب موظفيها ومتقاعديها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم رئيس كتلة الآمال النيابية ياسر الحسيني ، الأربعاء ، حكومة الإقليم المنتهية ولايتها بسرقة رواتب وموظفي ومتقاعدي الإقليم ، مؤكدا ان ورقة الرواتب اصبح اكثر نفعا للإقليم في كل المفاوضات وكسبت بها الكثير من المكتسبات .وقال الحسيني في حديث صحفي ،إن” حكومة الإقليم تسرق رواتب الموظفين التي أرسلتها الحكومة الاتحادية”، مبينا ان “وهذه السرقات اثرت بشكل كبيرعلى الوضع المعيشي للمواطنين والوضع الاقتصادي بصورة عامة في الإقليم”.وأضاف ان ” الحكومة الاتحادية مطالبة بمنع هذه السرقات من خلال توطين رواتب الموظفين عبر المصارف الحكومية”.وأشار الى أن “الأموال التي ترسل للإقليم يتم سرقتها ويتم تحويلها الى ارصدة الجهات والشخصيات المتنفذة”.

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