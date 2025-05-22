نائب إطاري: خامنئي أوعز للزعامات الإطارية بدعم الولاية الثانية للسوداني

نائب إطاري: خامنئي أوعز للزعامات الإطارية بدعم الولاية الثانية للسوداني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد  القيادي في حزب الدعوة ومن عمومة  رئيس الوزراء النائب محمد صيهود السوداني، اليوم الخميس، أن إيران أوعزت إلى الإطار بدعم الولاية الثانية إلى محمد السوداني، وقال السوداني في حديث صحفي، إن “الانتخابات المقبلة ستكون مفصلية في تحديد ملامح المرحلة السياسية المقبلة”، لافتًا إلى “أهمية رأي الشارع العراقي في اختيار شخصية رئيس الوزراء المقبل باعتبار أن نتائج الانتخابات ستكون الأساس في هذا القرار”.وأوضح الصيهود ،أن مكتب خامنئي وقيادة الحرس الثوري أوعزت إلى الزعامات الإطارية بدعم محمد السوداني لولاية ثانية ،وأكد النائب أنه في حال حصل السوداني على الأصوات او لم يحصل فهو رئيس الحكومة المقبلة.

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