نائب إطاري: خامنئي أوعز للزعامات الإطارية بدعم الولاية الثانية للسوداني

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نائب:السوداني مستمر في بيع العراق من أجل ولايته الثانية
الخارجية النيابية:وزارة الخارجية من الوزارات الفاشلة في حكومة السوداني
نائب:بقاء السوداني بالمنصب خيانة بحق الوطن لأنه يريد أن يبيع قناة خور عبدالله للكويت
نائب:اتفاقيات سياسية غير معلنة برفض التحقيق في ملفات الفساد أو الاستجواب
القانونية النيابية:التفريط بقناة خور عبدالله العراقية خيانة للوطن
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اليوم ..انخفاض في أسعار صرف الدولار
السوداني يتابع القُدرات التوليدية للطاقة الكهربائية واستكمال المشاريع النفطية
وزيرة المالية:إعادة هيكلة المصارف الحكومية خطوة محورية لتطوير القطاع المصرفي ورفع كفاءته
نائب:السوداني مستمر باهدار المال العراقي لصالح ولايته الثانية
(9) مليارات دولار قيمة الصادرات النفطية العراقية لكوريا الجنوبية في 2024
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نائب:السوداني مستمر في بيع العراق من أجل ولايته الثانية
نائب:بقاء السوداني بالمنصب خيانة بحق الوطن لأنه يريد أن يبيع قناة خور عبدالله للكويت
نائب:اتفاقيات سياسية غير معلنة برفض التحقيق في ملفات الفساد أو الاستجواب
القانونية النيابية:التفريط بقناة خور عبدالله العراقية خيانة للوطن
نائب إطاري: لن تحسم ملفات الفساد بوجود حكومة وقضاء فاسد
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