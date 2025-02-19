نائب إطاري: سنلاحق (الشرع) حتى تصفيته

نائب إطاري: سنلاحق (الشرع) حتى تصفيته
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب المستقل مصطفى جبار سند، اليوم الأربعاء، أن دماء العراقيين الذين استشهدوا على يد الإرهابي أبو محمد الجولاني لن تذهب هدرًا.وقال سند في تصريح صحفي، إن “الدولة لديها توازناتها ومصالحها الخاصة فيما يتعلق بالتعامل مع رؤساء الدول والمنطقة، ومن ضمن هذه المصالح يأتي أبو محمد الجولاني”.وأضاف أنه “سنتخذ كافة الإجراءات للقصاص لدماء الشهداء والضحايا والأيتام الذين سقطوا على يد الإرهاب”، مشيرًا إلى أن “الدماء لم تجف بعد بسبب العمليات الإرهابية التي قادها الجولاني ومن معه ضد العراقيين”.وأكد سند أن “صوت الحق لا يمكن إخفاؤه، وسنلاحق المتورطين في دماء العراقيين”.

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