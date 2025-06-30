نائب إطاري: سيادة البلد تتحقق بإخراج القوات الأمريكية من العراق

نائب إطاري: سيادة البلد تتحقق بإخراج القوات الأمريكية من العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن ميليشيا العصائب، محمد كريم، اليوم الإثنين، على ضرورة إعادة النظر بالاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن، مشدداً على أهمية الإسراع بإخراج القوات الأميركية من الأراضي العراقية، في ظل ما وصفه بعدم التزام الولايات المتحدة ببنود الاتفاق.وقال كريم في تصريح  صحفي، إن “إخراج القوات الأميركية من العراق بات ضرورة ملحة، نتيجة عدم التزام واشنطن بالاتفاقية الأمنية المبرمة مع بغداد، لا سيما فيما يتعلق باحترام سيادة البلاد”.وأضاف أن “التعاون الأميركي مع الكيان الصهيوني يمثل تهديداً حقيقياً لأمن العراق وإيران ، وهو ما يستدعي موقفاً وطنياً حازماً تجاه الوجود الأجنبي على الأراضي العراقية”.وأشار إلى أن “تحقيق السيادة الوطنية الكاملة يتطلب خطوات عملية تبدأ بتنفيذ قرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الأجنبية، وفي مقدمتها القوات الأميركية”، مؤكداً أن “الحكومة ملزمة بتنفيذ هذا القرار دون مماطلة”.

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