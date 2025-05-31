نائب إطاري: سيبقى العراق تحت الحكم الإيراني رغم أنف أمريكا وحلفائها العرب

نائب إطاري: سيبقى العراق تحت الحكم الإيراني رغم أنف أمريكا وحلفائها العرب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رد النائب عن الإطار التنسيقي، علي نعمة، اليوم السبت (31 أيار 2025)، على الدعوات التي أطلقها بعض أعضاء مجلس النواب الأمريكي بشأن فرض عقوبات فورية على العراق بذريعة التأثير الإيراني.وأوضح نعمة في تصريح صحفي، أن “العراق سيبقى تحت الحكم الإيراني وهذا شرف عظيم رغم أنف أمريكا وحلفائها العرب ،واضاف ان  علاقة العراق وإيران جسدان في روح واحدة .وأكد النائب، ما يمر به خامنئي ينفذ فورا في بغداد ،وقد شهد الكونغرس الأمريكي في الأيام الأخيرة دعوات من بعض أعضائه إلى إدارة الرئيس ترامب بضرورة اتخاذ إجراءات أكثر حزما تجاه الحكومة العراقية، من بينها فرض عقوبات مباشرة، لكونها إيرانية الارتباط، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة داخل الأوساط السياسية الشيعية.

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