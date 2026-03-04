نائب إطاري: على القوى الكردية حسم المرشح لرئاسة الجمهورية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر النائب بهاء الدين النوري، اليوم الأربعاء ، من خطورة استمرار حالة الانسداد في ملف اختيار رئيس الجمهورية، واصفاً التأخير بـ”المعطل” لمصالح البلاد العليا.​وذكر النوري في حديث صحفي،، أن “المشهد السياسي العراقي بات يواجه ضغوطاً كبيرة نتيجة تأخر حسم منصب رئيس الجمهورية”، لافتاً إلى أن “هذا الإخفاق انعكس بصورة سلبية واضحة على خارطة الاستحقاقات الدستورية التي ينتظرها الشارع العراقي”.​وأوضح النوري أن “القوى الكردية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بترك الخلافات الجانبية والإسراع في التوافق على شخصية لرئاسة الجمهورية”، معتبراً أن “حسم الملف داخل البيت الكردي سيمهد الطريق لإنهاء حالة الركود السياسي التي تضرب مفاصل الدولة”.​وبين أن “المرحلة الراهنة لا تتحمل المزيد من التسويف، لاسيما وأن تشكيل الحكومة وبناء المؤسسات يعتمد بشكل أساسي على اجتياز هذه المحطة الدستورية”. 

