نائب إطاري :على حكومة السوداني طرد القوات الأمريكية من العراق

نائب إطاري :على حكومة السوداني طرد القوات الأمريكية من العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب النائب الإطاري محمد البلداوي، اليوم الأحد، التحالف الدولي في العراق بضرورة الالتزام بالاتفاقيات الأمنية الموقعة، ولا سيما تلك المتعلقة بحماية الأجواء والسيادة العراقية، مؤكداً أن استمرار وجود هذا التحالف لم يعد ذو الجدوى المزعومة، ويجب العمل على إخراجه من البلاد. وقال البلداوي في تصريح  صحفي، أن “جميع ممثلي الشعب العراقي عبّروا بوضوح عن تضامنهم مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في حقها بالرد على الاعتداءات التي تتعرض لها”، مشدداً على “ضرورة الحفاظ على سيادة العراق ودعم توجه الحكومة العراقية في اللجوء إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن”.وأضاف أن “الحكومة مطالبة بخطوتين حاسمتين: إما تفعيل الاتفاقيات الأمنية مع التحالف الدولي بما يضمن حماية الأجواء العراقية، أو العمل على إنهاء وجود هذه القوات لعدم جدواها، مشيرا الى وجود “تلكؤ واضح” في تنفيذ هذه الاتفاقيات من قبل التحالف”.

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