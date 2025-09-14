نائب إطاري: لاسيادة للعراق في ظل الاحتلال التركي

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد النائب محمد البلداوي، اليوم الاحد، على أن استمرار الوجود العسكري التركي في شمال العراق يمثل خرقاً فاضحاً للسيادة الوطنية، داعياً الحكومة إلى اتخاذ خطوات عملية للرد على هذا التوغل.وأوضح البلداوي في تصريح صحفي، أن “أنقرة هي من شجعت في السابق على دخول حزب العمال الكردستاني إلى الأراضي العراقية، ثم حولت ذلك لاحقاً إلى مبرر لاحتلال مناطق وإقامة قواعد عسكرية ثابتة داخل البلاد”، مبيناً أن “هذا التبرير لم يعد مقنعاً بعدما انتفت الذريعة التي تتذرع بها تركيا”.وأكد أن “بغداد تمتلك أوراق ضغط مؤثرة يمكن استثمارها في مواجهة السياسة التركية، في مقدمتها العلاقات التجارية الكبيرة بين الطرفين”، مشيراً إلى أن “إيقاف التوغل التركي أصبح واجباً وطنياً لحماية الأمن والاستقرار”.ملف التواجد العسكري التركي في الشمال العراقي يظل من أكثر القضايا المثيرة للجدل في الأوساط السياسية والشعبية، وسط دعوات متكررة لإلزام أنقرة بسحب قواتها واحترام سيادة العراق بشكل كامل.

