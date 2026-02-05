نائب إطاري: لا علاقة لسائق تريلة العراق المالكي بشان منصب رئيس الجمهورية

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
حكومة الإقليم للحلبوسي:أنت شخص رخيص
نائب سابق: الحكومة والبرلمان وراء شحة المياه في العراق بسبب الفشل والفساد
البارزاني: سنجد حلا للخلاف مع حزب طالباني في الإقليم وفي بغداد
حزب بارزاني:الخلاف مع حزب طالباني أبعد من منصب رئيس الجمهورية
الإطار الإيراني: لو يحترق الباقي من العراق المالكي لن ينسحب من ترشيحه لرئاسة الحكومة
- عربية ودولية
روسيا تعلن عن تقدم في محادثاتها مع أوكرانيا
إسرائيل تلغي سفر الدفعة الثالثة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين عبر معبر رفح البري
الرئيس الإيراني: التفاوض مع أمريكا لكسب الوقت لصالح مشروعنا الكبير في المنطقة
إيران: لا مانع لدينا من “نزع كل شيء” مقابل عدم إسقاط النظام
إسرائيل تفتح معبر رفح جزئياً للأفراد تحت رقابة مشددة
- اراء ومقالات
الزعيم الأوحد نوري المالكي الأول و نقيضه نوري المالكي الثاني في مراحله السياسية المختلفة
انتهاك المدد الدستورية وسؤال الشرعية في النظام السياسي العراقي
اصطفاف المثقف الى جانب سلطة فاسدة .. بعض مثقفي العراق مثالا
محمد بن عيسى الجابر والعراق: رحلة مبادئ في مواجهة تضحيات شخصية جسيمة
الحشد الشعبي ضحية عراقية في محراب ولاية الفقيه
- اقتصادية
الجمارك العراقية: أكثر من (137)مليار دينار إيرادات الشهر الأول من العام الجاري
نفط البصرة:شركة شيفرون الأميركية دخلت على إدارة حقل غرب القرنة 2
الدولار يرفض تخفيض أسعار صرفه تحت ظل الحكم الإيراني في العراق
مصدر مطلع: فساد الحكومة الإطارية وراء نقص السيولة في المصارف الحكومية
السوداني يترأس اللجنة العليا للإصلاح الضريبي
- رياضية
- تحقيقات
الفساد والفشل والرواتب الخيالية للحيتان والنفقات المبالغ فيها وراء ظنك معيشة المواطن
الحكم الإطاري الفاسد الفاشل حول البلد إلى (جمهورية الفقراء)
خبراء:العراق في وضع مالي خطير جداً
خبراء اقتصاد:العراق يعاني من فقر متعدد الابعاد والبلد نحو الانهيار الاقتصادي
الانتخابات انتجت برلمان مشتت وتعزيز الدور الإيراني
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
امريكا:سنقلص إيرادات النفط العراقي إذا أصبح الجندي الإيراني المالكي رئيسا للحكومة
القنصل الإيراني في البصرة: الحشد الشعبي سيدافع عن خامنئي وإيران
نائب أمريكي للإطار: اختبروا حظّكم، وانظروا ماذا سيحدث؟ بالإصرار على بقاء المالكي
رشيد يصادق على تعيين الميليشياوي (علي تركي) محافظاً لبابل
الإطار الإيراني: عسى يموت الشعب العراقي من الجوع المهم الزعامة وانتفاخ الجيوب
