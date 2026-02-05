نائب إطاري: لا علاقة لسائق تريلة العراق المالكي بشان منصب رئيس الجمهورية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفى عضو ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي ان يكون هناك أي ارتباط بين التأخر الحاصل في حسم رئاسة الجمهورية وترشيح الاطار للمالكي لمنصب رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة.وقال الحمامي في حديث صحفي، ان “مسألة التأخر في حسم الاستحقاقات الدستورية والمناصب الرئاسية لن يتضرر منها مكون بعينه، بل سيكون الكرد ابرز المتضررين كون منصب رئيس الجمهورية من نصيبهم”.وأضاف ان “الحديث عن ربط قضية رئاسة الجمهورية بمرشح الاطار التنسيقي لرئاسة الوزراء نوري المالكي غير صحيح، اذ لايمكن ان يعصب التأخير الحاصل في حسم الرئاسة بالمالكي”.وبين ان “الجميع يعلم ان هناك اختلافات كردية بين أبناء وأحزاب المكون الواحد على منصب رئيس الجمهورية، ولم يتوصلوا لشخصية معينة لمنصب رئيس الجمهورية، وبالتالي فأن الخلل واضح، كونهم لم يتفقوا على أي شخصية لهذا المنصب، ولاعلاقة للمالكي بتأخر حسم الرئاسة”.

