نائب إطاري: لا وجود حراك سياسي لتعديل قانون الانتخابات

نائب إطاري: لا وجود حراك سياسي لتعديل قانون الانتخابات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب مختار الموسوي، الثلاثاء، عدم وجود تحركات لغاية الان لتعديل بعض فقرات قانون الانتخابات النيابية. وبين الموسوي، في تصريح  صحفي، أن “ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام بشأن تعديل قانون الانتخابات عارٍ عن الصحة”، مشددًا على أن “الدوائر التشريعية لم تناقش هذا الموضوع مطلقًا”.وأضاف الموسوي أن “الانتخابات النيابية المقبلة تعدّ محطة مفصلية لمستقبل العراق، في ظل الأزمات والتطورات الإقليمية”، داعيًا “القوى السياسية إلى توحيد الجهود بما يخدم مصلحة البلاد”.وكانت بعض وسائل الإعلام قد تداولت في وقت سابق معلومات حول وجود تحركات نيابية تهدف إلى تعديل قانون الانتخابات النيابية المقبل. 

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