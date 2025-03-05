نائب إطاري: لم يحسم التوجه نحو تعديل قانون الانتخابات

نائب إطاري: لم يحسم التوجه نحو تعديل قانون الانتخابات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس تحالف تصميم،الزعيم الإطاري النائب عامر العامري، أن الحديث عن تشكيل تحالفات سياسية جديدة لا يزال ضمن نطاق التحليلات والتوقعات، مشيرًا إلى أن هذه السيناريوهات لن تصبح واقعية إلا بعد حسم مسألة تعديل قانون الانتخابات.وقال العامري في حديث صحفي، إن “الحديث عن حوارات رسمية لعقد تحالفات سياسية جديدة مجرد توقعات، ولن تصبح واقعية إلا بعد الاتفاق على تعديل قانون الانتخابات أو الإبقاء عليه بصيغته الحالية.”وأشار إلى “عدم وجود اتفاقات معلنة حتى الآن بشأن تعديل القانون أو تشكيل تحالفات سياسية داخل الإطار التنسيقي أو مع رئيس الحكومة”، داعيًا القوى السياسية إلى حسم هذا الملف سريعًا حتى تتمكن المفوضية من بدء عملها ووضع الجدول الزمني للانتخابات.”

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