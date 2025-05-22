نائب إطاري: لن تحسم ملفات الفساد بوجود حكومة وقضاء فاسد

نائب إطاري: لن تحسم ملفات الفساد بوجود حكومة وقضاء فاسد
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  قال  القيادي في منظمة بدر النائب مختار الموسوي ،الخميس، ان “هناك الكثير من ملفات الفساد التي لم تفتح او تناقش او يتم استجواب الوزراء والمسؤولين المقصرين بأداء الواجبات في حكومة السوداني، حيث ان ملف خور عبد الله يعد من الملفات الشائكة التي تدخلت بها الحكومة، اذ ان هناك اتفاقات تحول دون استجواب المقصرين بهذا الملف في مجلس النواب”، مبينا ان “الحكومة تجاهلت الكثير من الملفات التي يراد لها أجوبة من قبلها، خصوصا مايتعلق بملفات الفساد والاستجوابات واخرها ملف خور عبد الله الذي يحتاج الى توضيحات واجوبة من قبل الحكومة، إضافة الى تعطيل ملف الاستجواب رغم اكتمال جميع المتطلبات لاستجواب بعض المسؤولين في الحكومة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *