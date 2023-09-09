نائب إطاري: متعاطي المخدرات لا يحاسب!!

نائب إطاري: متعاطي المخدرات لا يحاسب!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة مكافحة المخدرات البرلمانية النائب ياسر الحسيني، اليوم السبت (9 أيلول 2023)، عن أهم تعديلات قانون مكافحة المخدرات في العراق.وقال الحسيني في حديث  صحفي، ان” قانون مكافحة المخدرات وصل الى مجلس النواب وبدأت لجنته باعتبارها “مؤقتة بالعمل” بشكل رديف مع اللجنة القانونية من أجل اجراء التعديلات في عدة نقاط مهمة”.واضاف، ان” أبرز التعديلات هي، اعتماد ان يكون حكم الناقل للمواد المخدرة بنفس حكم التاجر والمروج مع تشديد العقوبة بحقهم لتصل الى الأعدام، بالاضافة الى اعطاء رسائل تطمين للمتعاطين من خلال عدم تجريمهم واعتبار التعاطي داءًا لتسهيل تدفقهم الى مراكز التشافي للعلاج التي تتم من خلال وزارة الصحة للحد من خطورة هذه الافة، فضلا عن منح فسحة أمل لمن انخرط في هذا المسار للعودة لحياته الطبيعية بعد الشفاء من ناحية عدم اعتبارها جريمة مخلّة بالشرف او يحاسب عليها القانون”.واشار الحسيني الى، ان” القانون سيحرص في مواده على دعوة وزارة الداخلية لإنشاء سجون خاصة بالمتهمين بتجارة المخدرات او عزلهم عن بقية المتهمين من أجل تفادي انتشار آفة الإدمان والترويج لها، لافتا الى ان” القانون سيتضمن نقاطًا عدة تعالج الكثير من الإشكاليات، فيما رجح طرح القانون للقراءة الأةلى في اقرب فرصة ممكنة داخل مجلس النواب”.

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