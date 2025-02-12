نائب إطاري: معظم الأحزاب ترفض تعديل قانون الانتخابات

نائب إطاري: معظم الأحزاب ترفض تعديل قانون الانتخابات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب محمد صيهود السوداني، الأربعاء، ان ” الوقت المتبقي من عمر الدورة البرلمانية الحالية لايسمح بالذهاب نحو اجراء أي تعديل او تغيير على قانون الانتخابات البرلمانية”.وأضاف في حديث صحفي،ا ن ” الفترة الماضية شهدت حراكا سياسيا من اجل اجراء تعديلات وتغييرات على القانون المذكور، الا ان القناعات اليوم مختلفة والاغلبية السياسية تريد بقاء واستمرار القانون الحالي على ما هو عليه من دون أي تغيير”.وبين ان ” الأطراف الراغبة بتغيير القانون قليلة، وقد اصبحوا على قناعة ودراية بأن التغيير لن يحصل، خصوصا مع عددهم القليل، وبالتالي فأن القانون لن يشهد تغييرات وتعديلات خلال الفترة المقبلة من عمر البرلمان”.

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