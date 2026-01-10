نائب إطاري: مناقشات مجلس النواب “عامة” لعدم إكمال اللجان النيابية

نائب إطاري: مناقشات مجلس النواب “عامة” لعدم إكمال اللجان النيابية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب، النائب الإطاري فالح الخزعلي، اليوم السبت، أن جلسات البرلمان الحالية تقتصر على مناقشات عامة بسبب عدم استكمال تشكيل اللجان النيابية، فيما اشار الى أن أكثر من 141 قانونًا ما زالت بانتظار التشريع.وقال الخزعلي، في تصريح صحفي، إن “رئاسة البرلمان حددت مدة تتراوح بين 7 و10 أيام لرفع أسماء النواب إلى اللجان، ليتم توزيعهم وفقًا للاختصاص والوزن الانتخابي، على أن تكون رئاسة اللجان للأكبر سنًا، وبعد تشكيل الحكومة سيتم التصويت على رئيس اللجنة ونائبها والمقرر”.وأوضح أن “عمل المجلس لا يمكن أن يستمر بالشكل الطبيعي دون وجود لجان نيابية مكتملة”، مؤكدًا أن “الجلسات الحالية تركز على مناقشات عامة فقط نتيجة عدم اكتمال اللجان”.واشار إلى أن “هذه اللجان هي الجهة المسؤولة عن رفع التشريعات القانونية والتقارير الرقابية إلى رئاسة المجلس لإدراجها ضمن جداول الأعمال”.يذكر أن رئيس مجلس النواب عقد اجتماعًا مع رؤساء الكتل النيابية تم خلاله الاتفاق على تشكيل اللجان وتوزيع النواب وفقًا للوزن الانتخابي ورغبة النائب واختصاصه، على أن يتم ذلك خلال مدة أقصاها 10 أيام.

