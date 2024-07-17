نائب إطاري يتهم حكومة البارزاني بالتواطؤ مع الجيش التركي في توغله داخل الإقليم

نائب إطاري يتهم حكومة البارزاني بالتواطؤ مع الجيش التركي في توغله داخل الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو مجلس النواب معين الكاظمي، اليوم الاربعاء، حكومة الاقليم بالتواطؤ مع الجيش التركي في عملياته داخل الاقليم.وقال الكاظمي في تصريح  صحفي ،ان ” تواطؤ حكومة الاقليم مع الجانب التركي لغرض زرع الفوضى وخلق توترات امنية داخل الاقليم محاولة من الحزب الحاكم الى تأجيل الانتخابات”، مشيراً الى ان “الاحزاب الحاكمة تواطأت مع الجيش التركي وانتهكت سيادة العراق من اجل مكاسب انتخابية”.وتابع ان، ” اغلب الاحزاب الحاكمة في الاقليم قد تشوهت صورتهم امام جماهيرهم ولا يريدون خوض انتخابات يكونون هم الطرف الخاسر فيها”، لافتاً الى ان “محاولاتهم الكثيرة لتأجيل الانتخابات لم تنجح والتجأوا الى التعاون مع دولة خارجية لتأجيلها”.يذكر ان تركيا تتوغل داخل الاراضي العراقية وتسيطر على مخارج ومداخل محافظة دهوك تحت قبول ومرأى حكومة الاقليم.

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