نائب إطاري يدعو إلى قتال إسرائيل لنصرة إيران

نائب إطاري يدعو إلى قتال إسرائيل لنصرة إيران
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد عضو الإطار التنسيقي، النائب علي الفتلاوي، اليوم الخميس، ما وصفه بـ”ضعف” موقف الحكومة العراقية ومجلس النواب إزاء العدوان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، رغم أن العراق يترأس الدورة الحالية لمؤتمر القمة العربية.وقال الفتلاوي في تصريح  صحفي، إن “العدوان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو عدوان على جميع العرب والمسلمين، فحقيقة الصراع القائم هو صراع صهيوني–إسلامي، وليس مجرد نزاع إقليمي”، معربًا عن أسفه لما وصفه بـ”الرد الرسمي الخجول من قبل البرلمان والحكومة العراقية”.وأضاف أن “الحكومة، بصفتها رئيسة القمة العربية، كان يفترض أن تتخذ موقفًا أكثر جرأة ووضوحًا في إدانة العدوان وتقديم الدعم السياسي والإعلامي الكامل لإيران”، مؤكدًا أن “ما نشهده حاليًا هو موقف واهن لا يعكس تطلعات الشعب العراقي الرافض لهذا العدوان الهمجي”.وأشار الفتلاوي إلى أن “جلسة مجلس النواب التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي لم تنعقد بشكل رسمي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، واكتُفي بتحويلها إلى جلسة تداولية، في وقتٍ كان يُنتظر من البرلمان أن يصدر موقفًا واضحًا وحازمًا يُترجم مشاعر الشارع العراقي”.

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