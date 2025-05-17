نائب إطاري يدعو السوداني إلى التعامل بالمثل مع الدول العربية التي حضرت للقمة بمستويات أدنى

نائب إطاري يدعو السوداني إلى التعامل بالمثل مع الدول العربية التي حضرت للقمة بمستويات أدنى
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا عضو مجلس النواب العراقي رائد المالكي، اليوم السبت (17 أيّار 2025)، الحكومة إلى التعامل بالمثل مع الدول العربية التي شاركت بتمثيل متدنٍ في قمة بغداد.وقال المالكي عبر منشور في حسابه بـ”فيسبوك”: “ندعو الحكومة إلى التعامل بالمثل مع دول الجامعة العربية وتمثيل العراق في الاجتماعات القادمة بنفس مستوى تمثيلهم لدينا”.وأضاف أن “العراق كبير وسيد وعلى الآخرين أن يعرفوا ويتذكروا ذلك”.واعتذرت عدة شخصيات سياسية عربية عن الحضور للقمة العربية المقامة في بغداد، بينما بعث رؤساء دول بدلاء عنهم لتمثيل بلادهم.

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