نائب إطاري يصف زيارة السفير التركي إلى نينوى بالمشبوهة

نائب إطاري يصف زيارة السفير التركي إلى نينوى بالمشبوهة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب عن محافظة نينوى وعد القدو، اليوم الاثنين، القنصل التركي بمواصلة زياراته المشبوهة داخل المحافظة للتأثير على الحكومة المحلية. وقال القدو في تصريح صحفي، ان ” القنصل التركي يواصل زياراته المشبوهة لشخصيات سياسية واجتماعية للتأثير على الحكومة المحلية في نينوى”.وأضاف ان ” القنصل التركي فتح قنوات اتصال مع شخصيات لديها ارتباط مع انقرة بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان، مشيرا الى ان ” تركيا كثفت من تحركاتها في نينوى”.وأكد ان ” تحركات القنصل التركي المشبوهة تمثل تدخل سافر في شؤون العراق الداخلية”. 

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