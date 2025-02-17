نائب إطاري يطالب بإخراج قوات التحالف الدولي من العراق

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة الامن النيابية الاطاري أحمد الموسوي ،الاثنين، إن “لجنة الأمن والدفاع النيابية تدعم جهود الحكومة العراقية لخروج قوات التحالف من البلاد، وقد خاضت الحكومة أكثر من جولة للمباحثات مع هذه القوات”.

وأشار إلى أن “هناك التزاماً بين الحكومة وقوات التحالف الدولي لخروجها في الوقت المحدد من البلاد”، لافتاً إلى أنه “لا يوجد مبرر لوجود هذه القوات داخل العراق كون البلد تعافى وهناك استقرار ملموس وجميع الأجهزة الأمنية تؤدي واجباتها لترسيخ الأمن والاستقرار”.

وتابع الموسوي “وجود هذه القوات هو وجود ثانوي في الأرضي العراقية، وكانت تتحجج بوجودها لحاجة العراق إلى الغطاء الجوي”، موضحاً “العراق بحاجة إلى الدعم الاستخباراتي والفني وكذلك تسليح الجيش العراقي ونحتاج من الدول الصديقة الأسلحة التي تتناسب مع خطر المنطقة”.