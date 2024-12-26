نائب إطاري يطالب بقطع الراتب عن النائب السابق(فائق الشيخ علي) لدعوته لتغيير النظام السياسي

نائب إطاري يطالب بقطع الراتب عن النائب السابق(فائق الشيخ علي) لدعوته لتغيير النظام السياسي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق -طالب عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب ياسر اسكندر وتوت ، الخميس، رئيس البرلمان ورؤساء الكتل السياسية الى عرض التصويت بحجب راتب النائب السابق فائق الشيخ علي ، لظهوره مع الجماعات الاجرامية في سوريا.وقال وتوت في تصريح صحفي ، إن ” ظهور النائب السابق فائق الشيخ علي مع الجماعات الاجرامية في سوريا امر خطيرة ويصل الى تهمة التآمر على الدولة العراقية ، لذلك يتوجب محاسبته من قبل البرلمان”.واضاف ان ” العقوبات ومحاسبة أعضاء مجلس النواب من صلاحية مجلس النواب فقط كما ورد في الدستور”.وأشار إلى أن “الحكومة مطالبة بقطع رواتب الشخصيات التي تتمتع برواتب حكومية التي تظهر على وسائل الاعلام تهاجم العملية السياسية وتدعو الى أسقاطها”.ودعا وتوت، رئيس البرلمان ورؤساء الكتل السياسية إلى “عرض التصويت بحجب رواتب فائق الشيخ علي على مجلس النواب”.

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