نائب إطاري يطالب حكومة السوداني بإخراج القوات التركية بعد حل حزب الـpkk

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حكومة السوداني ما زالت تخالف العقوبات الأمريكية على إيران
أكثر من ملياري دولار الصادرات التركية الزراعية للعراق خلال 2024
أبو الغيط:قمة بغداد ستكون اقتصادية أكثر من سياسية
النزاهة:اختلاس أكثر من ملياري دولار في مصرف الرافدين فرع بعقوبة
أكثر من (314) مليار ديناراً إيرادات المؤانئ خلال الربع الأول من العام الحالي
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العراق يشارك في منافسات بطولة كأس العالم للمبارزة
اليوم..أربع مباريات ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من دوري نجوم العراق لكرة القدم
الاتحاد العراقي للتنس يعلن عن إقامة بطولة الأندية العراقية للسيدات في أربيل
المنتخب النسوي لكرة القدم يستعد لتصفيات كأس آسيا
مدربون عراقيون:اختيار المدرب (غراهام أرنولد) جيد
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عبد اللطيف:رفع دعاوى قضائية ضد رشيد والسوادني والعامري وزيباري بجريمة الخيانة العظمى
مصادر سياسية:السوداني “توسل “بالشرع الحضور لقمة بغداد والأخير تمسك بالرفض
مفوضية الانتخابات:عدد الأحزاب المسجلة رسميا أكثر من عدد المقاعد البرلمانية!
بالوثيقة..وصاية تركية على العراق بسبب هوان السوداني وإطاره الحاكم
نائب:حكومة السوداني ” غير شرعية”
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