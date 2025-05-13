نائب إطاري يطالب حكومة السوداني بإخراج القوات التركية بعد حل حزب الـpkk

نائب إطاري يطالب حكومة السوداني بإخراج القوات التركية بعد حل حزب الـpkk
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية الإطاري ياسر وتوت، اليوم الثلاثاء، على قرار حل حزب العمال الكردستاني قائلًا في حديثه الصحفي، إن “قرار حل الحزب خطوة مهمة نحو دعم الاستقرار في العراق والمنطقة، وسيخدم العراق في تعزيز سيادته، فلا مبرر بعد اليوم لأي تواجد عسكري تركي غير شرعي داخل الأراضي العراقية”.وأضاف أن “الحكومة العراقية مطالبة بشكل عاجل بالتحرك دبلوماسيًا نحو أنقرة لترتيب انسحاب كامل قواتها من الأراضي العراقية”.

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