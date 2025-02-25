نائب إطاري ينفي فرض عقوبات أمريكية على مطاري بغداد والنجف

نائب إطاري ينفي فرض عقوبات أمريكية على مطاري بغداد والنجف
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفى النائب مختار الموسوي، اليوم الثلاثاء (25 شباط 2025)، الأنباء المتداولة عن فرض عقوبات أمريكية على مطاري بغداد والنجف الأشرف، مؤكدًا أن هذه الأنباء “خلط للأوراق” ولا صحة لها.وقال الموسوي في حديث  صحفي، إن “الأنباء التي أوردتها بعض منصات التواصل الاجتماعي حول احتمالية فرض الإدارة الأمريكية عقوبات على مطاري بغداد والنجف الأشرف غير صحيحة، ولا يوجد هكذا أنباء أو إجراءات”.وأضاف الموسوي أن “الكثير مما يُساق في الصحف والمنصات حول سعي الإدارة الأمريكية لفرض عقوبات اقتصادية على قطاعات مختلفة غير دقيق، وهي جزء من حملة إعلامية تهدف إلى خلط الأوراق وخلق حالة من عدم الاستقرار”.وأشار إلى أن “حتى هذه اللحظة لا توجد أي عقوبات اقتصادية على أي قطاع في العراق”، مؤكدًا أن “إذا فُرضت عقوبات، سيكون لبغداد موقف للدفاع عن مصالح البلاد”.وأكد الموسوي أن “ما يُنشر في الصحف والوكالات الأجنبية غالبًا ما يكون مبالغًا فيه، والدقيق منه يشكل جزءًا بسيطًا جدًا”، مشيرًا إلى أنه “لا يوجد مبرر لفرض عقوبات على العراق، وكل ما يُساق من اتهامات هو إعلامي من أطراف لا تملك القرار”.

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