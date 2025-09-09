نائب إيراني:عدم إقرار قانون الحشد تسبب بزعل الإماميين خامنئي والغائب

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب الإيراني الأصل معين الكاظمي، اليوم الثلاثاء، بعض الشخصيات السياسية من الأطراف السنية والكردية بعرقلة تمرير قانون الحشد الشعبي داخل البرلمان استجابةً لضغوط أمريكية مما تسبب بزعل الإماميين خامنئي والغائب.وقال الكاظمي في حديث صحفي ، إن “الجهات الساعية لإفشال القانون تمارس خيانة صريحة لتضحيات شهداء إيران الذين قدموا أرواحهم من أجل مشروع الإمام خميني”، معرباً عن أسفه من “المواقف التي خرجت من بعض الشخصيات التي فضّلت مصالحها الشخصية وخدمة أجندات خارجية على حساب دماء الشباب الذين لبّوا نداء خامنئي”.

