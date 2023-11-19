نائب: اختيار المرشح لرئاسة البرلمان بالتنسيق مع مكونات ائتلاف إدارة الدولة

نائب: اختيار المرشح لرئاسة البرلمان بالتنسيق مع مكونات ائتلاف إدارة الدولة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين علي مردان ، الأحد ، احقية المكون السني في اختيار بديل رئيس مجلس النواب المخلوع محمد الحلبوسي، مبينا ان اختيار المرشح النهائي سيكون بالتشاور مع بقية المكونات.وقال مردان في حديث  صحفي، ان “الاتفاقات السياسية وكما هو معروف بما يتعلق بالمناصب الرئاسية فان حصة منصب رئيس البرلمان سيعود للمكون السني “. وأضاف أن “القوى الشيعية سوف لن تكون طرفا  بقضية اختيار رئيس البرلمان الا انها ستبدي موقفها بعد اختيار الشخصية”.واشار مردان الى ان “المكون السني هو من سيختار بديل الحلبوسي بالتشاور مع بقية المكونات السياسية”، لافتا إلى أنه “سيكون هناك أكثر من مرشح وأعضاء البرلمان سيختارون أحدهم بالتصويت السري المباشر”، مؤكدا أنه “لحد هذه اللحظة لم يطرح اي اسم بشكل رسمي “. وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قررت الثلاثاء الماضي، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب المخلوع محمد الحلبوسي، بناء على دعوى تزوير تقدم بها النائب ليث الدليمي.

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