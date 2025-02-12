نائب: الأحزاب الإطارية المتنفذة ترفض استجواب وزرائها الفاسدين من قبل البرلمان

نائب: الأحزاب الإطارية المتنفذة ترفض استجواب وزرائها الفاسدين من قبل البرلمان
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 بغداد/ شبكة اخبار العراق- كشف رئيس كتلة الآمال النيابية ياسر الحسيني، اليوم الأربعاء، عن وجود محاولات وضغوطات سياسية تعيق استجواب الوزراء والمسؤولين داخل مجلس النواب.وقال الحسيني في تصريح  صحفي، ان ” الوقت المتبقي من عمر البرلمان لا يسمح باستجواب الكم الهائل من الوزراء والمسؤولين بسبب التدخلات السياسية بهذا الملف”.وأضاف ان ” التنصل عن المسؤولية وأي تسويف لاستجواب الوزراء فان رئاسة المجلس تتحمل الأمر أمام الشعب وأي عملية تعطيل قد تكون لأسباب سياسية او شخصية”.ودعا الحسيني رئيس مجلس النواب ونائبيه الى توجيه الإسراع في تحديد موعد استجواب الوزراء والمسؤولين دون تأخير ودون مبررات لتعطيل الملف”. 

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