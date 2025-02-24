نائب: الإساءة للمحكمة الاتحادية من قبل السياسيين يجب أن تخضع للمحاسبة

نائب: الإساءة للمحكمة الاتحادية من قبل السياسيين يجب أن تخضع للمحاسبة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب مختار الموسوي، الاثنين، انفلات قوى سياسية مستغلة عدم محاسبتها على توجيهها اساءات كبيرة للمحكمة الاتحادية. وقال الموسوي في حديث صحفي، إن “هناك حالة من الانفلات الشديد لدى بعض القوى السياسية التي تستغل قانون العفو العام لأغراض إعلامية وطائفية، بينما هم لا يعرفون الفرق بين ألف وباء عند تشريع قانون”، مبينا أن “هذه القوى استغلت عدم محاسبة المتجاوزين على المحكمة الاتحادية في الفترة الماضية وراحت تفعل كل شيء دون رادع”. وأضاف أن “الرقابة غائبة عن ألسن السياسيين الذين لديهم جيوش الكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام لتلميع صورهم ومهاجمة الآخرين ويصرفون عليها من أموال الدولة المنهوبة”، محذراً من أن “تداعيات هذا الموضوع خطيرة جداً لاسيما ونحن مقبلون على إجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الحالي”.

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