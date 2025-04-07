نائب: الانتخابات ستجري في موعدها المحدد

نائب: الانتخابات ستجري في موعدها المحدد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عدنان الجحيشي، الإثنين، عدم وجود أي تغيير في توقيت الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيراً إلى أن الموعد المقرر لإجرائها في نهاية عام 2025 ما يزال قائماً.وقال الجحيشي في حديث صحفي، إن “موعد الانتخابات البرلمانية، المقرر في نهاية 2025، لم يتغير حتى الآن، ولا توجد أية بوادر تدل على نية لتمديده إلى عام 2026″، لافتاً إلى أن “الموعد النهائي سيتم تحديده من قبل المفوضية، ولكن المؤشرات كافة تؤكد أنها ستُجرى في وقتها المحدد”.وأضاف، أن “الانتخابات تمثل محطة مهمة ضمن مسار الديمقراطية في العراق، وستكون فرصة لجميع المكونات العراقية لاختيار ممثليها في البرلمان الجديد”، مشيراً إلى أن “الوضع الأمني مستقر ولا توجد تحديات قد تعرقل العملية الديمقراطية”.وأكد الجحيشي، أن “الحديث عن تأجيل الانتخابات إلى الربع الأول من 2026 لا أساس له من الصحة، ولا يوجد أي حراك رسمي بهذا الاتجاه”، موضحاً أن “زيادة نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات ستعزز المسار الديمقراطي وتفتح الباب أمام التغيير السياسي، بما يخدم البلاد خلال المرحلة المقبلة”.يُذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من المقرر أن تُعلن خلال الفترة المقبلة الموعد النهائي لإجراء الانتخابات، وسط ترجيحات بأن تُجرى في تشرين الأول من العام المقبل، وفقاً لأحدث المؤشرات.

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