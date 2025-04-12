نائب: الانتخابات ستجري وفق قانون الانتخابات الحالي

نائب: الانتخابات ستجري وفق قانون الانتخابات الحالي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، طلال الزوبعي، اليوم السبت، أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستُجرى وفق القانون الانتخابي النافذ، مشيرًا إلى رفض اللجنة أي مقترحات لتعديله في الوقت الحالي.وقال الزوبعي في تصريح  صحفي، إن “اللجنة القانونية رفضت بشكل قاطع المقترح المطروح بشأن تعديل قانون الانتخابات”، مبينًا أن “العديد من الكتل السياسية تفضل الإبقاء على القانون الحالي دون تغييرات”.وأضاف أن “الحفاظ على توقيت إجراء الانتخابات يتطلب عدم الدخول في خلافات قانونية جديدة”.واشار إلى أن “التمسك بالقانون الحالي يُسهم في استقرار العملية الانتخابية”.

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