نائب: البرلمان الحالي في خدمة مصالح الأحزاب

نائب: البرلمان الحالي في خدمة مصالح الأحزاب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو لجنة الخدمات النيابية احمد مجيد الشرماني، اليوم الأربعاء، ان مجلس النواب لم يؤد واجبه المطلوب منه وهو تشريع القوانين التي تصب بصالح المواطن العراقي ،محملا الكتل السياسية مسؤولية تعديل الدور التشريعي لمجلس النواب. وقال الشرماني في تصريح  صحفي، ان” اغلب القوانين التي يتم تمريرها داخل مجلس النواب لم تفي بصالح المواطن العراقي “.وأضاف ان ” المواطن بحاجة لتشريع قوانين خدمية منها قانون تمليك العشوائيات والمتجاوزين وقانون التقاعد وسلم الرواتب وغيرها من القوانين الأخرى “.وأشار الى ان ” المؤسسة التشريعية ابتعدت كثيرا عن تشريع القوانين المهمة”، لافتا الى ان ” أداء مجلس النواب ضعيف جدا ولا يرتقي إلى مستوى الطموح”. 

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