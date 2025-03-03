نائب: البرلمان الحالي “معطل”

نائب: البرلمان الحالي “معطل”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو كتلة دعم الدولة النيابية، النائب محمد الزيادي، اليوم الاثنين، أن اللجان النيابية أنجزت العديد من القوانين المتعلقة بقطاعاتها، إلا أن عدم تمريرها يعود إلى تعطيل جلسات البرلمان نتيجة للخلافات السياسية.وقال الزيادي، في تصريح صحفي، إن “تعطيل جلسات مجلس النواب ناتج عن خلافات سياسية بشأن العديد من القوانين، مما أدى إلى تأخير تمريرها داخل البرلمان، حيث أصبحت رهينة التوافقات السياسية”.وأضاف أن “هناك مجموعة من القوانين قيد المناقشة داخل اللجان النيابية، بانتظار التفاهمات السياسية لحسمها”.

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