نائب: البرلمان لن يناقش الاحتلال التركي للعراق

نائب: البرلمان لن يناقش الاحتلال التركي للعراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر مخيف الجبوري ، اليوم الخميس ، اسباب عدم ادراج الاعتداءات التركية المستمرة للسيادة العراقية ضمن جدول اعمال جلسة مجلس النواب العراقي المقرر عقدها يوم السبت المقبل .وقال مخيف في حديث صحفي، ان “فقرة مناقشة الاعتداءات التركية على السيادة العراقية لم تدرج ضمن جدول أعمال جلسة  يوم السبت المقبل ولا في الجلسات القادمة “.وأضاف، أن “مناقشة هذه الاعتداءات تحتاج الى الشعور بالوطنية والانتماء، مشيرا الى وجود مطالبات كثيرة لادارج هذا الملف الا انه لم يدرج”.

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