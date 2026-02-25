نائب: البرلمان يوزع اللجان النيابية مقابل المناصب الحكومية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر النائب منصور البعيجي، اليوم الأربعاء، أن اللجان النيابية تمثل العمود الفقري لعمل مجلس النواب والمحرك الأساسي لجميع تشريعاته، مؤكداً أن تأخر تشكيلها حتى الآن أضعف قدرة البرلمان بشكل واضح على متابعة وتدقيق الملفات الحيوية والمهمة.وقال البعيجي في تصريح  صحفي، إن “حالة الشلل التي تصيب الدور الرقابي تعود بوضوح إلى رغبة القوى السياسية في ربط استكمال ملف اللجان بالتوافقات النهائية الخاصة بتشكيل الحكومة المقبلة، مشيراً إلى أن هذا الربط جعل من الأداء البرلماني رهينة للمساومات السياسية”.وأضاف أن “استمرار هذا الوضع يفرغ العمل النيابي من محتواه ويجعل الملفات الرقابية قيد الانتظار”.وشدد على “ضرورة فصل استحقاقات اللجان عن الصراعات التنفيذية لضمان تفعيل الرقابة على مؤسسات الدولة وحماية حقوق المواطنين التي تتطلب حراكاً نيابياً عاجلاً بعيداً عن لغة المحاصصة”.

