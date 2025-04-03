نائب: التعديلات الكثيرة على قانون الانتخابات تضعف المشاركة

نائب: التعديلات الكثيرة على قانون الانتخابات تضعف المشاركة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب حيدر السلامي، اليوم الخميس، ضرورة استقراء القوانين، مشيرًا إلى أن التعديلات المستمرة على قانون الانتخابات تُربك الناخب وتؤثر على ثقة الجمهور بالعملية الانتخابية. وقال السلامي، في تصريح صحفي، إن “على جميع القوى السياسية دراسة القوانين بدقة، لا سيما قانون الانتخابات، لضمان احتوائه على مؤشرات تعزز ثقة الناخبين بالنظام الانتخابي”.وأضاف أن “مجلس النواب يسعى إلى رفع نسبة المشاركة في الانتخابات، إلا أن التعديلات المتكررة على القانون تبعث برسائل سلبية للناخبين، خصوصًا لمن بدأوا بالمشاركة بعد عزوف طويل”.وشدد على أن “استقرار القوانين الانتخابية عامل أساسي في ترسيخ الثقة بالعملية الديمقراطية، ما يساهم في تعزيز مشاركة المواطنين في الاستحقاقات الانتخابية”.

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