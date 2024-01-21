نائب: التوافقات السياسية من تحسم منصب رئيس البرلمان

نائب: التوافقات السياسية من تحسم منصب رئيس البرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب ياسر إسكندر، الاحد، عن اجتماع مهم لائتلاف إدارة الدولة لحسم منصب رئيس مجلس النواب، مشيرا الى انه سيكونون امام خيارين لا ثالث لهما. وقال إسكندر في حديث  صحفي، ان “اجتماعا مهما لائتلاف إدارة الدولة بكل اقطابه سيعقد اليوم او غدا على الاغلب من اجل مناقشة ملف اختيار مرشح لمنصب رئيس مجلس النواب وخلق توافقات سياسية تمضي باتجاه الحسم في اقرب جلسة”.وأضاف، أن “هناك خيارين لا ثالث لهما، الأول هو صدور قرار من المحكمة الاتحادية بإلغاء الجلسة الأولى بما تضمنته من نتائج، أو المضي بعقد الجلسة الثانية بمرشحيها الاثنين”، لافتا الى ان “التوافقات السياسية هي من تحسم الخيارات في نهاية المطاف”.وأشار الى ان “كل القوى تريد الحسم لكن بالمقابل كل واحدة منها لديها رؤية ونقاط لكن التوافق هو من يحسم كل الحوارات”، لافتا الى انه “اذا كانت اجتماع إيجابي ربما يحسم امر الاختيار خلال الأسبوع الجاري”.وكان البرلمان قد عقد قبل أسبوع من الان جلسة لاختيار رئيس البرلمان الجديد وفي الجولة الأولى للتصويت حصل شعلان الكريم مرشح تقدم على اكثر من 150 صوتا، مقابل اكثر من 90 صوتا لسالم العيساوي، غير ان خلافات نشبت بين قوى الاطار التنسيقي بسبب التصويت للكريم الذي تحول الى مرشح جدلي، ما ادى الى رفع الجلسة وتأجيل الجولة الثانية من التصويت.

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